Вечером субботы, 5 августа, репортёры телеканала Die Welt взяли интервью у одного из председателей оппозиционной партии "Альтернатива для Германии" Алисы Вайдель, которая публично заявила, что члены АдГ не поддерживают практику поставки оружия и боеприпасов на Украину, поскольку Берлин должен сохранить свою нейтральность в российско-украинском противостоянии.

По мнению Вайдель, власти ФРГ должны приложить максимум усилий для скорейшего возобновления мирных переговоров между делегациями от Киева и Москвы. Чиновница уверена, что путь завершения вооружённого конфликта между Россией и Украиной может находиться исключительно в дипломатической плоскости.

Также Алиса Вайдель подчеркнула, что большинство политиков западных держав отказываются рассуждать на тему предпосылок, спровоцировавших Москву на проведение спецоперации в Украине, однако именно причины данного конфликта должны стать основной темой для размышлений на Западе.

Резюмируя, Вайдель обвинила руководство Североатлантического альясна в последовательное вовлечение стран Европы в российско-украинский конфликт, назвав подобное поведение лидеров НАТО недопустимым с точки зрения коллективной безопасности региона.