5 августа американский журналист Стивен Гарднер взял интервью у отставного разведчика морской пехоты США Скотта Риттера, который считает, что Минобороны России может жёстко ответить на участившиеся украинские теракты в акватории Чёрного моря. По данным Риттера, минувшей ночью беспилотник ВСУ атаковал российский нефтяной танкер Sig, что вряд ли останется без ответа.

Скотт Риттер уверен, что в ближайшее время вооружённые силы России нанесут сокрушительные ракетные удары по критически важной инфраструктуре в Киеве, в частности атаковав ключевые командные пункты ВСУ, а также объекты энергетического назначения в украинской столице.

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев также высказался на тему украинского удара по танкеру Sig, предположив, что политическому режиму Владимира Зеленского оказалось недостаточно ракетных ударов по базам ВСУ в Одессе и Измаиле.

При этом Медведев считает, что правительственный аппарат Украины восприимчив только к языку силы, ввиду чего армия России вынуждена пресекать террористические атаки ВСУ посредством нанесения ударов по командным и логистическим центрам украинских войск.

Вечером субботы Владимир Зеленский сообщил, что российские военные нанесли удары в районе предприятия "Мотор Сич" в Хмельницкой области, использовав для этого гиперзвуковые ракеты "Кинжал" и "Калибр".