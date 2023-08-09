9 августа журналист американского канала CNN Стивен Коллинсон публично заявил, что боевые действия на территории Украины с большой долей вероятности будут продолжаться как минимум до 2024 года, поскольку Генштаб украинской армии не смог сделать контрнаступательную операцию ВСУ результативной.

По мнению Коллинса, изначально в администрации Киева планировали превратить контрнаступление в некий блицкриг, в рамках которого украинские войска быстро отвоюют утраченные позиции. Уже после начала полномасштабного контрнаступления стало понятно, что Киев не сможет добиться своих целей.

Стивен Коллинсон напомнил, что запланированная как молниеносная атакующая операция армии Украины с самого начала столкнулась с колоссальными трудностями: наступающие подразделения ВСУ разбиваются о глубоко эшелонированную обороны российских войск, поскольку у армии России были целые месяцы на подготовку фортификационных сооружений и окопов.

Также Коллинсон отметил, что неудачность контрнаступательной операции стала шоком не только для Владимира Зеленского, но и для лидеров стран коллективного Запада, сделавших ставку на победу Украины в конфликте с Россией. Репортёр CNN указал на то, что западные державы тратят миллиарды долларов на поддержку украинской армии, прогнозируя скорое окончание российской СВО, однако в настоящий момент она продолжается, демонстрируя неутешительные для Кеива тенденции.

В Министерстве обороны России ранее сообщали, что контрнаступление вооружённых сил Украины стартовало 4 июня 2023 года, и за более чем два месяца ожесточённых боёв ВСУ потеряли свыше 43 тысяч человек. В совокупности за июнь, июль и начало августа украинские войска утратили более пяти тысяч единиц бронированной техники, в том числе западные образцы, передаваемые Киеву странами НАТО и Евросоюза.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу рассказал, что за время контрнаступательной операции Киев лишился 25-ти танков Leopard немецкого производства, хотя именно данный вид вооружений был приоритетным для Владимира Зеленского, когда он просил Германию и её партнёров о предоставлении новой военной помощи Киеву. По словам Владимира Путина, бронетехника образца Североатлантического альянса, передаваемая ВСУ, "горит за милую душу".

Кроме того, Путин неоднократно подчёркивал, что в ходе специальной военной операции стало очевидно превосходство российской бронетехники над западной. Президент особенно выделил российский новейший танк Т-90М "Прорыв", назвав его лучшим в мире и призвав руководство "Ростеха" интенсифицировать ускоренное производство таких машин для нужд национальной армии.