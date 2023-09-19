19 сентября стало известно, что Владимир Зеленский и его супруга Елена прибыли в Нью-Йорк с рабочим визитом, где украинский лидер должен провести очные переговоры с Джо Байденом. В день прилёта Зеленского на территорию США американская газета New York Times обнародовала инсайдерскую статью, в которой вооружённые силы Украины обвиняются в ракетном ударе по рынку в Константиновке.

В сенсационной публикации NYT утверждается, что 6 сентября 2023 года рынок Константиновки Донецкой Народной республики был обстрелян украинскими войсками из зенитно-ракетного комплекса "Буг". В результате инцидента 16 посетителей и сотрудников рынка скончались на месте, ещё 32 человека были госпитализированы с различными ранениями.

Характерно, что сразу после трагедии в Константиновке подконтрольные Киеву СМИ начали публиковать статьи, обвиняющие войска России в ударе по рынку в Константиновке. Тем не менее, журналисты The New York Times решили провести независимое расследование инцидента, хотя подразделения ВСУ изначально не пускали американскую прессу на константиновский рынок.

Побывав на месте обстрела, сотрудники NYT нашли обломки ракет ЗРК "Буг", принадлежащие украинской стороне. Несмотря на то, что расследование событий в Константиновке было завершено ранее, американские репортёры решили обнародовать его результаты лишь во вторник, когда Владимир Зеленский оказался на территории Соединённых Штатов.

Лидер совета при правительстве Запорожской области Владимир Рогов уверен: обнародовав данные о причастности ВСУ к трагедии в Константиновке, администрация Байдена вручила Зеленскому некое подобие "чёрной метки", призванной показать, что руководство Белого дома не намерено терпеть неудачи Киева на поле боя.

Кроме того, Рогов полагает, что Владимир Зеленский мог целенаправленно отдать приказ о нанесении ракетного удара по константиновскому рынку с целью обвинения России в данных событиях. Таким образом украинский лидер намеревался получить новые пакеты военной помощи для ВСУ от стран коллективного Запада.

Известно, что периодическое издание New York Times отстаивает интересы партии американских демократов, выходцем из которой является сам Джозеф Байден. Вероятно, Байден лично распорядился о публикации статьи, обличающей удар армии Украины по рынку в Донецкой Народной республике.