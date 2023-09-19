Юлия Захарова пришла пьяной на похороны Вячеслава Гришечкина

Во вторник в московском Театре на Юго-Западе состоялось прощание с актёром Вячеславом Гришечкиным. Театральная карьера Гришечкина стартовала именно в этом заведении, а в дальнейшем актёр стал популярен благодаря звёздным ролям в телесериалах "Солдаты" и "Счастливы вместе". По официальным данным, Вячеслав Гришечкин скончался в ночь на 16 сентября.

На церемонию прощания с актёром пришли его близкие друзья и коллеги, среди которых фигурировали Александр Песков, Сергей Глушко, руководитель Театра на Юго-Западе Олег Леушин, актриса Юлия Захарова и прочие.

Как и Гришечкин, Захарова запомнилась отечественному зрителю по роли в комедийном шоу "Счастливы вместе", где она сыграла Елену Полену, жену Анатолия, являющегося другом главного героя Геннадия Букина.

Придя на прощание со своим коллегой, Юлия Захарова сразу привлекла к себе внимание журналистов: дело в том, что женщина вела себя необычно и вероятно была сильно пьяна. Не стесняясь многочисленных камер, Захарова поочерёдно подходила к репортёрам с просьбой подкурить ей сигарету.

Также Юлия Захарова без стеснения давала короткие интервью прямо во время прощания с Вячеславом Гришечкиным. В одном из таких интервью Захарова призналась, что хорошо дружила с почившим актёром, и новость об его смерти глубоко шокировала женщину. Кроме того, актриса рассказала, что в последний раз она разговаривала с Гришечкиным около двух недель назад.

Во время диалога с журналистами Юлия Захарова заявила, что до сих пор не может поверить в гибель своего коллеги и товарища, после чего женщина прилюдно разрыдалась.

Параллельно с этим в сети распространяется информация о госпитализации певца Игоря Николаева, получившего наибольшую известность благодаря хиту "Выпьем за любовь". Ранее Николаев пережил два обширных инфаркта и был экстренно доставлен в медучреждение после третьего. В настоящий момент музыкант продолжает находиться в больнице, пребывая в сознании и готовясь к шунтированию.