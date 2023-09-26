Владимир Познер в 89 лет стал моделью и засветился в рекламе одежды

89-летний Владимир Познер успешно снялся в рекламе популярного бренда уральской одежды "12 storeez".

Поклонники отметили его хорошую физическую форму. В качестве модели тележурналист предстал в изысканных пиджаках и пальто перед.

В интервью СМИ звезда признался, что за модой он не следит, и его любимая вещь в гардеробе- это кожаная куртка, которую он носит уже 40 лет.

Познер приобрел ее за гонорар за книгу «Прощание с иллюзиями».

В 1991-м году эта куртка стоила 5 тысяч долларов.