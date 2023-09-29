Приемная дочь Певцова, о существовании которой стало известно 5 лет назад, вышла замуж

Дмитрий Певцов поделился фотографиями из Загса.

Артист сообщил, что у них в семье радость, так как его приемная дочь Алена Дроздова вышла замуж за молодого человека, которого зовут Алексей Тутубалин.

О том, что у Певцова и его жены Ольги Дроздовой есть приемная дочь, стало известно 5 лет назад.

Алена училась в студии "Певцовътеатр" на курсе "Певчие дрозды". Педагоги девушки были в шоке от условий, в которых приходилось жить в то время девушке, и предложили ей свою помощь.

С того момента знаменитая пара дружит с девушкой и стала называть ее своей приемной дочерью.