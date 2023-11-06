Терапевт Водовозов предупредил о возможных последствиях голодания

Праноедение либо солнцеедение, предлагающие долгое время обходиться без еды и воды, выглядят простыми решениями, однако могут привести к печальным последствиям.

Как сообщает Газета.ру со ссылкой на РИА Новости, такое заявление сделал врач-терапевт, токсиколог Алексей Водовозов.

По словам эксперта, в некоторых видах вегетарианства ничего плохого нет, а в ряде легких версий оно во многом соответствует современным научным представлениям по здоровой диете.

Но любые голодания, отметил доктор, для организма не лучший вариант, потому что вызывает проблемы с ЖКТ, расстройство пищевого поведения, а то и ожирение.