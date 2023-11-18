В Индии расследуют загадочную смерть двоих россиян, обнаруженных мертвыми у реки

Тела двух граждан России найдены в долине реки Парвати возле населенного пункта Маникаран в штате Химачал-Прадеш. Об этом сообщает МК со ссылкой на полицию северо-индийского штата.

Мужчина и женщина обнаружены мертвыми возле горячего источника. По данным полиции, на телах россиян были раны, однако они «смертельными не были».

В гостевом доме, где остановилась пара, стражи порядка нашли записку.

На английском языке в ней содержится просьба передать их личные вещи в посольство России и родственникам.