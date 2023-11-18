В Индии расследуют загадочную смерть двоих россиян, обнаруженных мертвыми у реки

10:12 2023-11-18
В Индии расследуют загадочную смерть двоих россиян, обнаруженных мертвыми у реки

На телах мужчины и женщины были раны, но полиция сочла их не смертельными. Они также оставили в отеле записку странного содержания.

Тела двух граждан России найдены в долине реки Парвати возле населенного пункта Маникаран в штате Химачал-Прадеш. Об этом сообщает МК со ссылкой на полицию северо-индийского штата.

Мужчина и женщина обнаружены мертвыми возле горячего источника. По данным полиции, на телах россиян были раны, однако они «смертельными не были».

В гостевом доме, где остановилась пара, стражи порядка нашли записку.

На английском языке в ней содержится просьба передать их личные вещи в посольство России и родственникам.

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