Замужняя Азиза закрутила новый роман с молодым парнем

Певица Азиза в последнее время удивляет общественность необычными историями из своей жизни. Недавно в программе «Прямой эфир» рассказала о своей новой любви, сообщает СтарХит.

Еще год назад СМИ активно обсуждали ее громкую свадьбу с итальянцем Алессандро Лортэ, который моложе звезды на 17 лет. Мужчина осыпал певицу подарками, предлагал ей шикарную жизнь за границей и был не против завести ребенка.

Но в семье очень скоро начались проблемы, и Лортэ уехал в Италию, а Азиза осталась в России. Знаменитость, по сути, рассталась с мужем, но официально не развелась.

Мне не хочется заниматься бюрократией. Я понимаю, что не была влюблена по-настоящему. Мне просто льстило его ухаживание, - призналась исполнительница.

Азиза после расставания довольно быстро пришла в себя и решила наладить личную жизнь. Певица не отказывает в удовольствии встреч с разными кавалерами. В студии «Прямого эфира» на канале «Россия 1» артистка призналась, что у нее есть молодой любовник.

У меня есть человек, и он не из Италии. У нас разница с ним 30 лет, — шокировала публику Азиза.

Имени и рода деятельности избранника она при этом не назвала.