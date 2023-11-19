Украинские студенты, учащиеся за границей, лишатся стипендии на родине

Замглавы Министерства образования Украины Михаил Винницкий утверждает, что стипендии для украинских студентов, которые учатся за рубежом, будут аннулированы.

По словам Винницкого, государство должно заботиться о тех студентах, которые продолжили учёбу на родине. При этом чиновник отметил, что оставшимся в государстве студентам могут увеличить стипендии.

Характерно, что ранее о необходимости отмены стипендий для уехавших говорил сам Владимир Зеленский, который верит, что таким образом Украина сможет укрепить свой госбюджет.