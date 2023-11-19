Николаю Носкову стало плохо на сцене в Сочи, и он прервал концерт

Певец Николай Носков вынужденно прервал свой концерт в Сочи. Причина в том, что исполнителю внезапно стало хуже, пишет Telegram-канал "Сочи N1".

По данным СМИ, звезда был вынужден резко покинуть сцену, он даже не допел свой хит "Снег". Однако зрители поддержали кумира и начали подпевать куплеты. После инцидента певец к фанатам не вернулся, и концерт завершился.

Дорогие друзья! Какой красивый Сочи! Какой теплый, благоприятный день. Не обижайтесь, не сердитесь. Николай выступил так, как смог. Далее на все Господня воля! - написали представители артиста в Telegram-канале Носкова.

Ранее концерт Носкова был отменен в Оренбурге, который планировался на 6 ноября.