Алексей Ягудин послал Илью Авербуха «на»

13:22 2023-11-19
Алексей Ягудин послал Илью Авербуха «на»

Знаменитому российскому фигуристу не понравилась предложенная постановщиком роль в спектакле на льду.

Илья Авербух готовит очередной новогодний подарок поклонникам фигурного катания. Зрителей ждет семейный комедийный спектакль «Корова на льду». В мюзикле задействованы Татьяна Тотьмянина, Максим Маринин и многие другие известные фигуристы.

Исполнителя главной роли - коровы Мули - найти оказалось сложно. Постановщик недавно выложил в соцсетях видео с телефонным кастингом. Для начала он набрал фигуриста Алексея Ягудину.

Я, конечно, уважаю тебя. И кем я только у тебя не был: попугаем, рассказчиком, Емелей, Морозко. Но коровой… Илюха, не пошел бы ты с этим предложением? – эмоционально высказался олимпийский чемпион.

В числе претендентов был и артист Марат Башаров. Он заявил:

Разве что могу бычка сыграть, а корову не смогу. Нет у меня вымени, – попытался выкрутиться актер.

Фигуристка Евгения Медведева вообще бросила трубку и отключила телефон.

Этот спектакль для меня – настоящий вызов, - заявил о новом проекте режиссер-постановщик.

Я пошел на риск, беря за основу не самое популярное произведение, как в своих других проектах. Но я верю, что он понравится зрителям.

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