Алексей Ягудин послал Илью Авербуха «на»

Илья Авербух готовит очередной новогодний подарок поклонникам фигурного катания. Зрителей ждет семейный комедийный спектакль «Корова на льду». В мюзикле задействованы Татьяна Тотьмянина, Максим Маринин и многие другие известные фигуристы.
Исполнителя главной роли - коровы Мули - найти оказалось сложно. Постановщик недавно выложил в соцсетях видео с телефонным кастингом. Для начала он набрал фигуриста Алексея Ягудину.
Я, конечно, уважаю тебя. И кем я только у тебя не был: попугаем, рассказчиком, Емелей, Морозко. Но коровой… Илюха, не пошел бы ты с этим предложением? – эмоционально высказался олимпийский чемпион.
В числе претендентов был и артист Марат Башаров. Он заявил:
Разве что могу бычка сыграть, а корову не смогу. Нет у меня вымени, – попытался выкрутиться актер.
Фигуристка Евгения Медведева вообще бросила трубку и отключила телефон.
Этот спектакль для меня – настоящий вызов, - заявил о новом проекте режиссер-постановщик.
Я пошел на риск, беря за основу не самое популярное произведение, как в своих других проектах. Но я верю, что он понравится зрителям.
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