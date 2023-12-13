Илон Маск признал, что Киев навсегда потерял Крым, Донбасс, Херсон и Запорожье

13 декабря американский предприниматель Дэвид Сакс опубликовал новый пост в мессенджере X (бывший Twitter), где заявил, что Крым, республики Донбасса, а также Херсонская и Запорожская области навсегда вышли из состава Украины, став частью РФ.

По мнению Сакса, Владимир Зеленский должен вернуться за стол переговоров с Россией, иначе из-под контроля Киева также выйдут Харьков и Одесса.

Пост Дэвида Сакса прокомментировал миллиардер Илон Маск, который признался, что полностью согласен с мнением своего коллеги.