Электромобиль SU7 от Xiaomi разгоняется до 100 км/ч 2,78 секунды

Американская финансовая корпорация Morgan Stanley пророчит большое будущее автомобилям от китайской фирмы Xiaomi, утверждая, что её новый электрокар SU7 станет революционным в своей области.

SU7 способен разгоняться до ста километров в час за 2,78 секунды. Также новинка от Xiaomi может проехать 800 километров без подзарядки. В Morgan Stanley уверены, что SU7 серьёзно потеснит Tesla на рынках электромобилей.

Предполагается, что уже через 15-20 лет китайская Xiaomi уверенно войдёт в пятёрку крупнейших мировых производителей автомобилей и электрокаров.