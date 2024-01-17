Автомобиль ВАЗ-2107 признан самой популярной машиной в России

ВАЗ-2107, известный в народе как "семёрка", в настоящий момент имеется у 1,26 миллиона российских граждан, что делает его самой популярной машиной в стране.

На втором месте по популярности расположился автомобиль Kia Rio, который имеют 1,02 миллиона жителей России. Третье почётное место отошло к ВАЗ-2109: такие машины имеются у миллиона россиян.

В свою очередь четвёртое по популярность место делят между собой "Нива" (ВАЗ-2121) и Lada Granta. Из этого следует закономерный вывод: жители России преимущественно предпочитают отечественный автопром.