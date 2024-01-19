Volkswagen празднует 75-летие на рынке США

Volkswagen отмечает свое 75-летие на рынке США, сообщает yahoo.com.
Располагая историческими объектами в Пенсильвании и текущим производством в Теннесси, Volkswagen планирует сделать США одной из своих штаб-квартир по производству электромобилей.
Бренд, который родился в Вольфсбурге и изначально принадлежал немецкому лейбористскому фронту, за несколько десятилетий стал неотъемлемой частью американской популярной культуры.
Как напоминает издание, он прошел путь от "Скуби-Ду" и "Беглеца" до "Маленькой мисс Саншайн" и "Большого Лебовски". "Фольксваген-жук" и фургон Type 2 засветился даже на телевидении и в кино!
Как следует из исторических хроник, первая партия из двух автомобилей Volkswagen Type 1 прибыла в Нью-Йоркскую гавань в 1949-м году. Однако популярность к Volkswagen пришла не сразу.
Когда голландский бизнесмен Бен Пон прибыл в Нью-Йорк с двумя Beetles на буксире, американским покупателям потребовалось некоторое время, чтобы привыкнуть к уникальной форме авто.
Volkswagen of America был основан в 1955 году, но настоящий расцвет увлечения Beetle пришелся на конец 1960-х и начало 1970-х годов. По данным Bloomberg, в период с 1968 по 1973 год ежегодно продавалось более миллиона автомобилей.
Некоторые модели - например, как Volkswagen Type 2, - известность получили в Штатах.
В просторечии называемый автобусом Volkswagen, семейный фургон был квинтэссенцией движения контркультуры по всей стране, особенно в Вудстоке и Голливуде, - пишет издание.
Располагая нынешними производственными мощностями в Чаттануге, штат Теннесси, Volkswagen заявляет, что с 2008 года инвестировал 4,3 миллиарда долларов в свою деятельность в Теннесси и создал более 125 000 прямых и косвенных рабочих мест в Америке.
VW планирует расширить свою деятельность в США по мере продвижения в электрическое будущее, выпустив среднеразмерный электрический седан ID.7 и трехрядный электрический ID. Оба варианта Buzz throwback появятся позже в этом году.
Компания намерена широко отметить солидную дату и провести годичную комплексную кампанию в честь своих американских клиентов.
За последние 75 лет Volkswagen превратился из сказки о двух жуках в часть культурной жизни Америки, - сказала старший вице-президент по работе с клиентами и бренд-маркетингу Volkswagen of America Рейчел Залузек.
С нетерпением ожидая следующего 75-летия, мы будем чествовать реальных людей и моменты из реальной жизни, которые сделали бренд Volkswagen историей народной любви.
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