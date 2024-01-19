Volkswagen празднует 75-летие на рынке США

Volkswagen отмечает свое 75-летие на рынке США, сообщает yahoo.com.

Располагая историческими объектами в Пенсильвании и текущим производством в Теннесси, Volkswagen планирует сделать США одной из своих штаб-квартир по производству электромобилей.

Бренд, который родился в Вольфсбурге и изначально принадлежал немецкому лейбористскому фронту, за несколько десятилетий стал неотъемлемой частью американской популярной культуры.

Как напоминает издание, он прошел путь от "Скуби-Ду" и "Беглеца" до "Маленькой мисс Саншайн" и "Большого Лебовски". "Фольксваген-жук" и фургон Type 2 засветился даже на телевидении и в кино!

Как следует из исторических хроник, первая партия из двух автомобилей Volkswagen Type 1 прибыла в Нью-Йоркскую гавань в 1949-м году. Однако популярность к Volkswagen пришла не сразу.

Когда голландский бизнесмен Бен Пон прибыл в Нью-Йорк с двумя Beetles на буксире, американским покупателям потребовалось некоторое время, чтобы привыкнуть к уникальной форме авто.

Volkswagen of America был основан в 1955 году, но настоящий расцвет увлечения Beetle пришелся на конец 1960-х и начало 1970-х годов. По данным Bloomberg, в период с 1968 по 1973 год ежегодно продавалось более миллиона автомобилей.

Некоторые модели - например, как Volkswagen Type 2, - известность получили в Штатах.