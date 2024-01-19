Автоэксперт назвал электрокары неподходящими для русской зимы

По словам Игоря Моржаретто, электромобили не подходят для российского климата, особенно для холодных регионов вроде сибири. Эксперт напомнил, что в морозы электрокары быстро разряжаются.

Также Моржаретто указал на неспособность двигателей электромобилей качественно обогревать салон авто в холодную погоду, характерную для России зимой.

По словам аналитика, те же электробусы в России продолжают работать в холодный период, однако для их отопления используется маленькая дизельная печка.