В китайских электромобилях Nio появился бортовой робот-помощник NOMI

Китайский автоконцерн Nio представил бортового робота-помощника NOMI ещё в сентябре прошлого года. NOMI стал первым в истории искусственным интеллектом, встроенным в автомобиль.

Особенностью робота Nio является его способность поворачиваться к водителю, когда тот говорит. Сам робопомощник выглядит мило, может "моргать" электронными глазками и включать любимую музыку владельца авто.

Также робота NOMI можно превратить в персонажа аниме гундама, купив для него специализированную "униформу" у производителей Nio.