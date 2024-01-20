Новая песня Ольги Бузовой «Неон» вызвала горячие споры между ее поклонниками

Ольга Бузова презентовала свою новую песню "Неон". По словам певицы - это ее подарок себе в честь грядущего дня рождения.
Как напоминает kp.ru, Бузовой 20 января исполняется 38 лет:
Новый трек, новая история, которая многим может помочь выйти из состояния отчаяния и грусти.
В припеве композиции поется:
Боль свою там, где неон, стираю. Ты хороший, но не он, я знаю.
Огромная армия почитателей Бузовой по-разному оценила новинку. Одни раскритиковали, а другие встали на ее защиту:
Новая песня будет хитом.
Очень понравилась новинка от Олечки, иначе и быть не могло.
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