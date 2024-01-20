Новая песня Ольги Бузовой «Неон» вызвала горячие споры между ее поклонниками

11:41 2024-01-20
Новая песня Ольги Бузовой «Неон» вызвала горячие споры между ее поклонниками

Некоторые сравнили премьеру этой композиции звезды с выступлениями ранней Ириной Аллегровой.

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Ольга Бузова презентовала свою новую песню "Неон". По словам певицы - это ее подарок себе в честь грядущего дня рождения.

Как напоминает kp.ru, Бузовой 20 января исполняется 38 лет:

Новый трек, новая история, которая многим может помочь выйти из состояния отчаяния и грусти.

В припеве композиции поется: 

Боль свою там, где неон, стираю. Ты хороший, но не он, я знаю.

Огромная армия почитателей Бузовой по-разному оценила новинку. Одни раскритиковали, а другие встали на ее защиту:

Новая песня будет хитом. 

Очень понравилась новинка от Олечки, иначе и быть не могло.

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