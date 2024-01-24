Звезде сериала «Ничто не случается дважды» Екатерине Тышкевич занесли инфекцию, она впала в кому на 12 дней

16:01 2024-01-24
Звезде сериала «Ничто не случается дважды» Екатерине Тышкевич занесли инфекцию, она впала в кому на 12 дней

Медики не могут диагностировать болезнь, от которой серьезно страдает 29-летняя актриса.

Екатерина Тышкевич, которая активно строила карьеру артистки, несколько лет назад пропала из поля зрения поклонников. Как сообщает thevoicemag.ru, звезду мыльных опер мучают сильные головные боли.

Точный диагноз девушке пока не поставили, и избавиться от приступов мигрени ей не удается.

В конце прошлого года звезда обратилась в больницу в Одессе, ей назначили капельницы. Но при этом ей занесли инфекцию, и здоровье Тышкевич ухудшилось. У нее обнаружили сепсис, она попала в реанимацию и 12 дней провела в коме между жизнью и смертью.

Сейчас Тышкевич чувствует себя немного лучше, и продолжает восстанавливаться дома. Девушку поддерживает ее муж, актер Валентин Томусяк, пара познакомились на съемках сериала «Бессмертник».

Правда, от основной проблемы актриса пока не избавилась:

Я жива, но не очень здорова. Вернулась к медикаментозной терапии и психотерапии.

Сейчас ищем схему работающих препаратов. Побочных действий, как и успеха, пока не имеем, но верим в лучшее, - сообщила Екатерина.

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