Звезде сериала «Ничто не случается дважды» Екатерине Тышкевич занесли инфекцию, она впала в кому на 12 дней

Екатерина Тышкевич, которая активно строила карьеру артистки, несколько лет назад пропала из поля зрения поклонников. Как сообщает thevoicemag.ru, звезду мыльных опер мучают сильные головные боли.

Точный диагноз девушке пока не поставили, и избавиться от приступов мигрени ей не удается.

В конце прошлого года звезда обратилась в больницу в Одессе, ей назначили капельницы. Но при этом ей занесли инфекцию, и здоровье Тышкевич ухудшилось. У нее обнаружили сепсис, она попала в реанимацию и 12 дней провела в коме между жизнью и смертью.

Сейчас Тышкевич чувствует себя немного лучше, и продолжает восстанавливаться дома. Девушку поддерживает ее муж, актер Валентин Томусяк, пара познакомились на съемках сериала «Бессмертник».

Правда, от основной проблемы актриса пока не избавилась: