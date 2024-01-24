В Санкт-Петербурге автобус врезался в остановку с людьми

Вечером 24 января в Василеостровском районе Санкт-Петербурга произошло резонансное ДТП: пассажирский автобус на скорости влетел в остановку с людьми. Автобус наехал на двух человек, в общей сложности пять человек получили травмы.

После этого к протараненной остановке подъехал подъёмный кран, который поднял и отбуксировал автобус. В настоящий момент на месте событий работают несколько бригад скорой помощи и сотрудники МЧС.

Характерно, что после сегодняшней автокатастрофы с автобусом в Санкт-Петербурге на улице Наличной начались сильные пробки.