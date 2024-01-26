Названы страны, которые больше всех боятся ядерной войны

Социологическое агентство Gallup International провело опрос жителей более 40 стран мира, поинтересовавшись, как сильно они боятся применения ядерного оружия.

Выяснилось, что больше всего ядерной войны боятся жители Нигера и Индонезии — там о таком развитии событий думают 72% жителей. Далее идут Сирия и Эквадор, где ядерной войны боятся 69% граждан.

В то же время лишь 60% россяин опасаются начала войны с применением ядерного оружия. Меньше всего ядерной угрозы страшатся в Иране, где лишь треть жителей думает об этом.