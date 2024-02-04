В Лондоне начался судебный процесс над Гретой Тунберг

11:08 2024-02-04
В Лондоне начался судебный процесс над Гретой Тунберг

Климатическая активистка и ее соратники были временно арестованы в октябре 2023 года, им грозит штраф.

Шведская климатическая активистка Грета Тунберг предстала перед судом в Лондоне вместе с четырьмя своими соратниками. Им предъявлены обвинения в нарушении общественного порядка, уточняет Уahoo.com.

Нарушители были временно арестованы в октябре 2023 года во время демонстрации против встречи руководителей энергетической отрасли в британской столице.

В случае признания их виновными нарушителям грозит штраф. К слову, на ноябрьском слушании они себя таковыми не признали. Ожидается, что вердикт будет вынесен уже на будущей неделе.

Тунберг и другие протестующие (члены организаций "Гринпис" и "Свободный от ископаемых") во время несанкционированной акции протеста блокировали вход в отель Лондона, где встречались руководители энергетической отрасли.

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