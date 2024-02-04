Почему Сталин держал в тайне результаты переписи населения 1937 года

20:57 2024-02-04
Почему Сталин держал в тайне результаты переписи населения 1937 года

Подготовка к всесоюзной переписи 1937 г. была основательной, еще в 1932 году в Московской области был запущен пробный этап.

Мероприятие переносили по крайней мере 2 раза: сначала оно было намечено на 1935 год, потом на 1936, о чем говорят и отпечатанные проекты документов с соответствующей датой.

Перепись 37-ого года в первый и единственный раз была заявлена как однодневная.

Именно поэтому для осуществления этой идеи привлекли 1 миллион 250 тысяч счетчиков.

Также принципиальным отличием являлся и учет исключительно тех людей, которые находились на момент визита переписчика в том или ином населенном пункте независимо от места их постоянного проживания.

Руководителем Бюро переписи стал Квиткин, а должность начальника статистического управления уже занимал Краваль.

За организацией переписи следил лично товарищ Сталин. Он даже принимал участие в формулировке вопросов.

Перепись 1937 года широко рекламировалась. Для этих целей были выпущены миллионы брошюр и листовок, сотни тысяч плакатов, бесчисленное множество спичечных коробков с агитацией.

Своими итогами, по соображениям властей, перепись-1937 обязана была продемонстрировать всему остальному миру достижения советского строя.

Неожиданные результаты Однако надежды не оправдались. Увеличение количества населения в СССР по сравнению с 1926 годом составило не 37 миллионов, как было предварительно заявлено, а всего 15 миллионов.

Многие эксперты сходятся во мнении, что причинами тому явились высокая смертность среди несовершеннолетних от различных инфекций, голод и, конечно, репрессии.

Однако некоторые склонны верить в неудовлетворительную работу отделов ЗАГС. Историки полагают, что ЗАГСами не было зарегистрировано немалое количество смертей и рождений.

Такое было возможно в сельских местностях или в «отсталых» республиках: Колмыкской АССР, Бурят-Монгольской АССР и других.

В общем вся информация, касающаяся итогов сбора данных 1937 года, теперь не подлежала разглашению, а перепись была объявлена неправильной.

Приговоры по делу Виновными в срыве переписи были провозглашены многие руководители, в их числе и начальник бюро Квиткин, и руководитель статистического управления Краваль.

Последний был приговорен к расстрелу и умерщвлен в августе того же 1937 года. Большинство осужденных по делу отправились в лагеря.

Повторную перепись решено было организовать через 2 года. Сохранившиеся документы с итогами переписи-1937 открылись миру лишь в 1990 году.

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