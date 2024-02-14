Родившейся в Британии девушке-португалке грозит депортация в страну, где она никогда не жила

22-летняя Эмма всю свою жизнь считала себя гражданкой Великобритании. Родившись в Великобритании от матери-португалки, она всегда жила только здесь и имеет британское свидетельство о рождении.

Поэтому для нее было огромным сюрпризом, когда запрос на получение британского паспорта был отклонен.

Как напоминает Уahoo.com, после Brexit проживающим в Великобритании гражданам ЕС была предоставлена возможность подать заявление на получение постоянного статуса. Но Эмма пропустила крайний срок подачи заявления.

Она поняла, что официально не была гражданкой Великобритании, когда подавала заявление на работу по уходу за детьми, и ей нужно было доказать право на труд.

Ей не разрешается обжаловать решение Министерства внутренних дел, и она рискует быть высланной в страну, в которой никогда не жила. Она шокирована:

"Есть большая вероятность, что меня могут депортировать в Португалию, и я буду разлучена со своей семьей".

При этом мать девушки подала заявление на получение постоянного статуса и может остаться в Великобритании навсегда. А Эмме сказали, что она может повторно подать заявление, предоставив дополнительные доказательства, что у нее есть разумные основания для подачи заявления.

Но, пока этот вопрос не разрешится, Эмма не может работать, открыть счет в банке, снять квартиру или получить вторичную медицинскую помощь в национальной службе здравоохранения Британия.

Крайним сроком подачи заявлений на получение постоянного статуса для большинства людей было 30 июня 2021 года, но заявки рассматривались и после истечения этого срока. Но в августе 2023 года МИД страны ужесточило критерии в отношении "разумных оснований" для опоздавших заявителей.

В период с июля 2022 по июнь 2023 года в среднем 1730 заявлений в месяц были признаны недействительными, а в августе 2023 года эта цифра подскочила до 9 470. В сентябре (это последний месяц официальных данных) снова выросла - до 13 930.