Каждый год из космоса на Землю опускается свыше 5000 т пыли

10:28 2024-02-25
Каждый год из космоса на Землю опускается свыше 5000 т пыли

Все боятся астероидов-убийц, но неземная материя уже давно атакует Землю, просто она невидима невооруженным глазом.

Угрожающие астероиды занимают воображение общественности, однако не многие знают, что планету Земля бомбят ежедневно. Эти космические снаряды настолько крошечные, что мы их почти не замечаем.

Мы можем видеть их лишь изредка, когда они освещают небо красивым метеоритным дождем. В настоящий момент ученые точно подсчитали, сколько внеземной материи попадает в атмосферу планеты.

Около 20 лет исследователи Французского национального центра научных исследований (CNRS), Университета Париж-Сакле и Национального музея естественной истории во Франции собирали и анализировали микрометеориты.

Они пришли к выводу, что почти 5200 тонн этих микрометеоритов достигают Земли.

Небольшое число микрометеоритов, переживших попадание в атмосферу, могут упасть в любую точку Земли. Однако их невозможно отличить от обычной земной пыли и почвы - если только вы не находитесь в Антарктиде.

Франко-итальянская станция Конкордия (Купол C), расположенная примерно в 1100 километрах от побережья Земли Адели в самом сердце Антарктиды, практически лишена земной пыли. Исследователи знают, что любая пыль, которую они обнаруживают в снегу, имеет хорошие шансы быть внеземного происхождения.

Шесть экспедиций собрали бесчисленные образцы микрометеоритов размером от 30 до 200 микрометров - они настолько малы, что невидимы невооруженным глазом.

Ученые рассчитали годовой поток массы, увеличивающейся на поверхности на квадратный метр в год. Для всей поверхности планеты годовой поток микрометеоритов составляет 5200 тонн в год.

Годовой поток более крупных объектов, таких как метеориты, размер которых обычно колеблется от размера гальки до кулака, составляет менее десяти тонн в год.

Статистический анализ показал, что 80% метеоритов происходят от комет, а остальные - от астероидов. Астероиды состоят из металлов и каменистого материала, кометы состоят из льда, пыли, каменистых материалов и органических соединений.

В будущем астрофизики смогут использовать эту информацию для моделирования образования молодой Земли, на которое большое влияние оказало количество доступных частиц межпланетной пыли.

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