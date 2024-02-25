Как истребить монилиоз косточковых и семечковых: полезные советы

Все яблоки, груши, сливы, абрикосы, на которых есть пусть даже самые маленькие пятнышки, нужно сразу пустить на переработку или сжечь. Никаких компостных куч, иначе от грибка вы не избавитесь никогда

Надо собрать всю листву и падалицу под деревом и утилизировать, лучше всего сжечь все это. В компостную яму пораженные растительные остатки складывать нельзя.

Прорыхлить приствольный круг дерева, обработать почву медным купоросом.

После опадания листвы обрежьте деревья, устранив все больные и высохшие побеги. При этом очень важно срезать не только пораженную часть ветвей, но и убирать 8-10 см здорового побега.

Грибок со временем продвигается вниз от места заражения. Удалять только больную часть весьма рискованно и фактически бесполезно.

После обрезки обязательно надо обработать дерево фунгицидом. Осенью в этих целях можно использовать следующие средства:

мочевину (500-700 г на 10 л воды);

1% раствор медного купороса;

3% бордосскую жидкость;

препараты Абига-пик (50 г на 10 л воды), Хорус (3 г на 10 л воды).

Проводите обработку при температуре выше 5 градусов. При повторных обработках лучше менять действующее вещество, чтобы не вызывать привыкание. Ранней весной не следует отдыхать с чувством выполненного долга, обязательно надо продолжать борьбу.