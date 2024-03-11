Удивительная птица китоглав: величиной с человека и ест маленьких крокодилов

21:39 2024-03-11
Удивительная птица китоглав: величиной с человека и ест маленьких крокодилов

Необычный пернатый хищник крупного размера, напоминающий грозное мифическое существо, может употреблять в пищу мелких крокодилов.

Китоглава также называют королевской цаплей и ботинкоклювым (клюв у птицы похож на ботинок). Длина мощного клюва - около 30 см.

По форме тела птица похожа на аиста, но ближайшие ее родственники - пеликаны. Из-за небольшого гребешка в затылочной части это существо напоминает птерозавра.

Живет это чудо только в Африке. Уже с рождения птенцы доказывают свое первенство и убивают более слабых братьев и сестер. В итоге из всех новорожденных в гнезде остается только один отпрыск.

В пищу китоглав употребляет сомов, угрей, змей и даже крокодильчиков.

Птица включена в Красную книгу, ее популяция постоянно уменьшается.

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