В России могут отключить камеры фото и видеофиксации на дорогах

По информации журналистов, если предлагаемые нововведения будут приняты, то часть камер фото- и видеофиксации придется отключить, поскольку привести их в соответствие с новыми требованиями не получится.

Правительственное постановление, предусматривающее внесение изменений, начнет действовать с 1 сентября текущего года.

Однако есть вероятность того, что данный законопроект будет отправлен на доработку. Это зависит от итогов голосования рабочей группы, данное мероприятие должно состояться уже на текущей неделе.

Нововведениями предусмотрено дополнение уже действующего Федерального закона № 197, который определяет общий порядок функционирования систем фото- и видеофиксации нарушений Правил дорожного движения.

В документе конкретизируются некоторые нюансы технического характера. Так, чиновники Минтранса предлагают упразднить штрафы за несоблюдение скоростного режима, предложенного специальными динамическими табло.

Также предполагается, что ГОСТ Р 57144 в редакции 2016 года, определяющий технические требования к приборам фото- и видеофиксации на дорогах, будет носить не рекомендательный, а обязательный характер (по всей вероятности, данная инициатива исходит от ГИБДД).

В случае принятия предлагаемых нововведений все камеры фото- и видеофиксации, не соответствующие требованиям, автоматически станут непригодны к эксплуатации и их нужно будет отключить.