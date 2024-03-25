Автогонщика лишили водительских прав за превышение скорости в Швеции

09:52 2024-03-25
Автогонщика лишили водительских прав за превышение скорости в Швеции

На шведском этапе чемпионата мира по ралли 2011 года с норвежским гонщиком Петтером Сульбергом случился конфуз.

Когда гонщик только подъезжал к трассе по дороге общего пользования, его остановил полицейский за превышение скорости на 30 км/ч.

По шведским законам это нарушение влечёт за собой временное лишение водительских прав и запрет на вождение даже на специальных трассах, правда, с отсрочкой исполнения в 48 часов.

Поэтому первые два дня ралли Сульберг управлял машиной сам, а в третий заключительный день посадил за руль своего штурмана Криса Паттерсона, который до этого никогда не управлял гоночным автомобилем, но, тем не менее, не опустился ниже пятой позиции.

Показать следующие комментарии
Фото
Антон Райт
11:58

Антон Райт

«Старейшая барменша Британии» не собирается уходить на пенсию

«Старейшая барменша Британии» не собирается уходить на пенсию

В 1964 году Энн Уилсон устроилась на работу в бар «The Old Yewtree» (Бирмингем, Англия), чтобы накопить на новый холодильник.
Антон Райт
09:54

Антон Райт

Президент Рузвельт ездил на гангстерском автомобиле

Президент Рузвельт ездил на гангстерском автомобиле

В 1933 году президент США Франклин Делано Рузвельт был с визитом в Чикаго. Там его машину обстреляли — сам президент не пострадал, но ехавший с ним мэр города был смертельно ранен.
Игнат Ветров
09:50

Игнат Ветров

Этот автомобиль был разработан группой из 16 инженеров, из которых только двое имели водительские права

Этот автомобиль был разработан группой из 16 инженеров, из которых только двое имели водительские права

Шведская компания Saab была основана в 1937 году, но сначала производила только военные самолёты.
Марта Фролова
09:48

Марта Фролова

Как в Австралии спасают коал от гибели под колёсами

Как в Австралии спасают коал от гибели под колёсами

В Австралии протягивают искусственные лианы для предотвращения гибели коал под колёсами автомобилей, если трасса проложена в эвкалиптовом лесу.
Игнат Ветров
09:46

Игнат Ветров

Ограничение скорости для автомобилей в черте города 3 км/ч когда-то давно было в Лондоне

Ограничение скорости для автомобилей в черте города 3 км/ч когда-то давно было в Лондоне

В 1865 году в Англии приняли закон ограничения скорости для всех самодвижущихся повозок, включая ранние автомобили.
Антон Райт
09:42

Антон Райт

Женщина, которая сдала экзамен на водительские права с 960-й попытки

Женщина, которая сдала экзамен на водительские права с 960-й попытки

69-летняя Чха Са Сун из Южной Кореи в 2010 году получила водительские права. Первую попытку сдать экзамены она предприняла в 2005 году, но неудачно.