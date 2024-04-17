Мусоровоз насмерть спрессовал пьяного украинца, который спал в баке

В Житомире 46-летний украинец провёл весёлую ночку за стаканом горячительных напитков, после чего забрался в мусорный бак и решил там отдохнуть.

К несчастью, утром к его "кровати" приехал мусоровоз, водитель которого не заметил пьяного человека, заночевавшего в баке.

Тело мужчины было обнаружено с множественными травмами уже после опустошения мусорного бака.

Украинец погиб в результате получения множественных тупых травм внутренних органов. Фактически мужчину спрессовали, отправив его труп в груду мусора.

Теперь оператор мусоровоза стал фигурантом уголовного дела по факту причинения смерти по неосторожности. Водителю грозит до 5 лет тюрьмы.