Мусоровоз насмерть спрессовал пьяного украинца, который спал в баке

17:49 2024-04-17
Мусоровоз насмерть спрессовал пьяного украинца, который спал в баке

Житель украинского Житомира погиб нелепой смертью после того, как перебрал спиртного и уснул в мусорном баке.

В Житомире 46-летний украинец провёл весёлую ночку за стаканом горячительных напитков, после чего забрался в мусорный бак и решил там отдохнуть.

К несчастью, утром к его "кровати" приехал мусоровоз, водитель которого не заметил пьяного человека, заночевавшего в баке.

Тело мужчины было обнаружено с множественными травмами уже после опустошения мусорного бака.

Украинец погиб в результате получения множественных тупых травм внутренних органов. Фактически мужчину спрессовали, отправив его труп в груду мусора.

Теперь оператор мусоровоза стал фигурантом уголовного дела по факту причинения смерти по неосторожности. Водителю грозит до 5 лет тюрьмы.

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