Супермодель 90-х Ясмин Гаури: как дочь имама, воспитанная в строгих традициях ислама, стала звездой подиума

Отец был имамом - духовным лидером мусульманской общины, и воспитывал дочь в строгости, следуя исламским канонам. В Канаде девочке жилось нелегко, она резко отличалась от сверстников - не только своей необычной восточной внешностью, но и религиозными взглядами.

Мусульманский уклад жизни не помешал проявиться сильному характеру Ясмин. Она хотела быть независимой и в 17 лет решила пойти работать. Девушка устроилась в один из ресторанов МакДональдс, где подрабатывали многие молодые люди.

Там ее заметил стилист Эдвард Закария, который работал в известном модельном агентстве. Он уговорил Ясмин заключить контракт для работы моделью. Семья восприняла это в штыки, но девушка проявила твердость и настояла на своем.

Ее появление на мировых подиумах стало сенсацией. Она опять была не такая как все и сильно выделялась среди остальных девушек, но теперь это было большим преимуществом Ясмин. Теперь никто не смеялся над пакистанской моделью, ее боготворили.

Главным козырем стала как раз нестандартная экзочтическая внешность, Ясмин была как принцесса из восточной сказки. На нее посыпались предожения от Christian Dior, Valentino, Armani, Prada, Versace, Yves Saint Laurent, Givenchy. Ясмин называли "ангелом" Victoria`s Secret.

В 1990-е доходы супермодели превосходили заработки Синди Кроуфорд и Клаудии Шиффер.

В 1997 году Ясмин Гаури в возрасте 26 лет ушла из модельного бизнеса на самом пике карьеры. Она вышла замуж за адвоката Ральфа Бернштейна, получила высшее образование и родила двоих детей.

Покончив с карьерой, женщина ушла из публичной жизни и перестала общаться с прессой. Сейчас Ясмин 53 года, она живет обычной жизнью и просто наслаждается тихим семейным счастьем.