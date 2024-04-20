Постоянные проблемы с законом - это у них семейное: за что был осужден отец Линдси Лохан

Майкл Лохан - опытный трейдер с Уолл-Стрит, который занимался торгами на бирже. В 1990 году его осудили за инсайдерскую торговлю, после чего мужчина на три года оказался в тюрьме. Его посчитали виновным в преступном неуважении к суду.

И это был не единственный раз, когда отец Линдси попал за решетку. Потом его еще несколько раз арестовывали за разные преступный действия: он нарушал испытательный срок, демонстрировал агрессивное вождение транспортного средства с отягчающими обстоятельствами. Также на счету Лохана несколько доказанных эпизодов домашнего насилия.

В 2021 году Майкла задержали, когда он попытался заработать нечестным путем на восстанавливающихся пациентах, будучи посредником в преступных схемах при сотрудничестве с реабилитационными наркологическими центрами.