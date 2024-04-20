Отец Вуди Харрельсона был профессиональным киллером и первым кто совершил убийство Федерального судьи

17:57 2024-04-20
Отец Вуди Харрельсона был профессиональным киллером и первым кто совершил убийство Федерального судьи

Предполагается, что Чарльз Харрельсон виновен в заказных убийствах большого количества людей, которые он совершал многие годы. Однажды он участвовал в вооруженном ограблении.

В 1973 году отца Вуди приговорили к 15 годам за убийство Алана Берга, но он вышел досрочно - уже через 5 лет.

В 1979 году Чарльзу дали два пожизненных срока: он лишил жизни окружного судью Джона Вуда-младшего.

Есть предположение, что заказчиком этого громкого преступления стал преступник Джамиль Чакра.

Между прочим, Чарльз утверждал, что и Кеннеди тоже застрелил он.

Чарльз Харрельсон больше не вышел на свободу и окончил свои дни в тюрьме строгого режима в 2007 году.

У Чарльза и Дайаны Лу Освалд помимо Вуди было еще два сына, но брак распался в 1964 году, знаменитому актеру тогда было 3 года.

Несмотря на "подвиги" своего отца, Вуди поддерживал с ним связь, навещал его в тюрьме и даже пытался оспорить решение суда и снять с Чарльза обвинения. На эти попытки он потратил больше 2 млн долларов.

Вуди Харрельсон говорил, что отец производил впечатление образованного и начитанного человека. По словам Вуди, он относился к Чарльзу не как к отцу, а скорее как к другу.

Интересный факт: Чарльз и Вуди родились в один день. И это навсегда стало для Вуди "жизненным символом, знаком небес". 

В японской философии есть идея, что если ты родился в день рождения отца, тогда ты не просто похож на него — ты и есть твой отец.

Вуди считал, что они с отцом очень похожи - и внешне, и внутренне.

Единственное отличие — он потратил свою кипучую бурную энергию на преступную деятельность, а я своих демонов сумел направить в творческое русло.

Возможно, именно глубокое сходство с отцом позволило Вуди так классно играть убийц: например, в фильмах "Прирожденные убийцы" и "Старикам здесь не место".

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