Леди Гага и Келли Осборн: история вражды и примирения

Длительная вражда началась с того, что Келли раскритиковала внешность Гаги, отметив излишнюю полноту ее лица. Звучало это по меньшей мере странно, ведь Келли и сама отнюдь не относится к числу худышек.

Неприятные слова Осборн вызвали бурю гнева у фанатов Гаги. Именно они и раздули этот затяжной конфликт. Они писали Келли в соцсетях всякие гадости и даже в одном из постов попросили убить себя.

В свою очередь Гага выступила с критикой шоу "Полиция моды", ведущей которого была Келли. Потом в ссору вступила мама Келли, которая обвинила Гагу в невоспитанности.

Леди Гага в попытке примирения отправила торт на день рождения Осборн, но это не помогло, она опять получила в ответ море негатива, буквально, ей посоветовали "съесть дерьмо". Потом уже Келли приносила свои извинения за свое "детское" поведение.

В итоге история все-таки завершилась публичным примирением: объяснение произошло на званом ужине Элтона Джона в 2014 году. С тех пор женщины стараются ладить друг с другом, во всяком случае в прессе ни о каких громких конфликтах не сообщалось.