Российский политик убил жену и сам оказался в больнице

20:24 2024-04-20
Российский политик убил жену и сам оказался в больнице
Фото: rbc.ru

Бывший кандидат в депутаты Евгений Никольский зарезал супругу, после чего написал признательную записку в соцсетях.

Известно, что ранее Евгений Никольский баллотировался в Городскую думу Тверской области от партии "Справедливая Россия".

Никольский ударил жену ножом в область шеи, после чего та скончалась на месте. В момент убийства в комнате находился брат женщины, который попытался остановить агрессора.

Впоследствии брат ударил Никольского по голове домкратом. Перед этим злоумышленник оставил пост в соцсетях, где признался в убийстве супруги.

Прибывший наряд полиции вызвал бригаду скорой помощи, которая госпитализировала Евгения Никольского. Мужчина задержан и находится в больнице под конвоем.

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