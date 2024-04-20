Российский политик убил жену и сам оказался в больнице

Известно, что ранее Евгений Никольский баллотировался в Городскую думу Тверской области от партии "Справедливая Россия".

Никольский ударил жену ножом в область шеи, после чего та скончалась на месте. В момент убийства в комнате находился брат женщины, который попытался остановить агрессора.

Впоследствии брат ударил Никольского по голове домкратом. Перед этим злоумышленник оставил пост в соцсетях, где признался в убийстве супруги.

Прибывший наряд полиции вызвал бригаду скорой помощи, которая госпитализировала Евгения Никольского. Мужчина задержан и находится в больнице под конвоем.