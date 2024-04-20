Армия Украины убила беременную женщину в Белгородской области

По данным Гладкова, 20 апреля ВСУ нанесли артиллерийский удар по российскому посёлку Новая Таволжанка, который находится в Белгородской области и находится рядом с Украиной.

Политик отметил, что осколок украинского снаряда тяжело ранил беременную даму, после чего её экстренно доставили в центральную районную больницу Шебекино.

К сожалению, врачи не смогли спасти женщину и её ребёнка.

Кроме того, в результате украинского артобстрела в Новой Таволжанке ранения различной степени тяжести получили ещё три мирных жителя.