В честь 60-летия Ford Mustang компания выпустит новый автомобиль

60 лет Ford Mustang исполнится в следующем году, компания намерена отметить это событие, приготовив автолюбителям особый сюрприз.

По словам старшего дизайнера Стефана Тейлора, при создании новинки за основу был взят четкий силуэт оригинальной версии.

Проектировщики тщательно изучали все подробные детали Mustang 1965 года выпуска, включая "значки на крыльях и центральные колпаки колесных дисков".

Дизайнеры хотели "передать атмосферу 65-го года", сохранив при этом основную концепцию Мустанг как современного спортивного автомобиля.

Всего 1965 моделей будут выпущены с юбилейным пакетом в честь года выпуска машин первого поколения.

Пакет предусмотрен для моделей Мустанг 2025 года в комплектации GT Premium с 480-сильным 5-литровым двигателем V8.

Купить такую комплектацию автолюбители могут и для моделей купе или кабриолетов, оснащенных автоматической или механической коробками передач.

Пакет 60th Anniversary призван добавить ряд деталей, навевающих воспоминания о "Мустангах" из прошлого.

Яркие черты моделей спецвыпуска: новая решетка радиатора, яркие красные значки на крыльях с пометкой GT 60 Years и 5.0, графика на боковинах, которая ассоциируется с полосками на боковых сторонах оригинала.

Внутри салона авто будет табличка с серийным номером, зеркала с серебристыми корпусами, фары с затемнением.

Колесные диски на 20 дюймов версии 60th Anniversary - современный аналог классического строгого дизайна машин первого поколения.

Стоимость юбилейного комплекта пока держится в секрете. Информация появится ближе к концу этого года.

Подавать заявки на покупку желающие могут уже с лета, обратившись к дилерам компании.