В Подмосковье наркоман забрался на чердак и напал на полицейских с молотком

В подмосковной Коломне молодой человек залез на чердак многоквартирного дома по улице Овражной. Соседи заметили, что чужак ведёт себя странно: копошится в коробках и выкрикивает что-то нечленораздельное.

На место событий прибыли двое полицейских, которые попытались поговорить с нарушителем порядка, однако разговор не задался.

Вторгшийся на чердак мужчина выхватил молоток и ударил им сотрудника полиции по руке. После этого нападавший попытался атаковать силовиков тазиком для стирки.

Дебошира скрутили и доставили в отдел МВД, где его личность установили. Хулиганом оказался 28-летний безработный по имени Андрей.

Характерно, что ранее мужчина был судим за хранение наркотиков.