Дядю Байдена чуть не съели каннибалы

16:27 2024-04-23
Дядю Байдена чуть не съели каннибалы

Во всяком случае, так утверждает сам действующий президент США. Известно, что данное признание привело к международному скандалу.

Во время недавнего выступления в Пенсильвании Джо Байден заявил, что в годы Второй мировой войны его родной дядя был лётчиком.

По словам Байдена, самолёт его дяди сбили над Новой Гвинеей, но тело мужчины так и не нашли.

Американский президент отметил, что в те годы в Новой Гвинее якобы жило множество каннибалов, которые могли съесть труп его дяди.

В ответ на это высказывание пресс-служба правительства Папуа-Новой Гвинеи сообщила, что Джо Байден должен извиниться за свои слова, поскольку каннибалов в этой стране никогда не было.

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