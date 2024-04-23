Дядю Байдена чуть не съели каннибалы

Во время недавнего выступления в Пенсильвании Джо Байден заявил, что в годы Второй мировой войны его родной дядя был лётчиком.

По словам Байдена, самолёт его дяди сбили над Новой Гвинеей, но тело мужчины так и не нашли.

Американский президент отметил, что в те годы в Новой Гвинее якобы жило множество каннибалов, которые могли съесть труп его дяди.

В ответ на это высказывание пресс-служба правительства Папуа-Новой Гвинеи сообщила, что Джо Байден должен извиниться за свои слова, поскольку каннибалов в этой стране никогда не было.