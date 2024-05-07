Лоботомобиль доктора Фримена: как лоботомия превратилась в шоу на колесах

11:31 2024-05-07
Лоботомобиль доктора Фримена: как лоботомия превратилась в шоу на колесах

Уолтер Фримен проводил операцию за 6 минут прямо в передвижном фургончике, используя нож для колки льда, за процедуру врач брал всего 25 долларов.

Сначала немного предыстории.

В 1949 году Антониу Эгаш Мониш изобрел лоботомию, называлась она тогда лейкотомия. За это ужасное открытие ученому дали Нобелевскую премию. 

Первой процедуру перенесла 63-летняя женщина с депрессией и тревожным расстройством. Мониш посчитал результат успешным.

Пациентке просверлили отверстия с двух сторон черепа, залили через них пол чайной ложки этилового спирта в лобные доли.

Потом процедуру усовершенствовали. В череп вводили длинный стержень с петлей и вытаскивали "лишние" ткани мозга. Если человек выживал, он в лучшем случае оставался дееспособным и делался абсолютно послушным. Побочные эффекты сильно напоминали симптомы тяжелых черепно-мозговых травм: недержание, тошнота, головокружение, апатия, неадекватность.

Особыми везунчиками были те, у кого операция не давала никакого результата, они оставались со своими психическими расстройствами, но при этом сохраняли себя как личность, не превращаясь в растение.

Сначала лоботомию использовали для особо тяжких случаев. Но популярность ее росла.

Вскоре процедуру стали проводить массово и повсеместно, и по любому поводу.

Особенно преуспел в этом доктор Уолтер Фримен. Он поставил проведение варварских хирургических операций на поток. Как это ни дико звучит, лоботомия сделалась модной.

Именно этот эскулап сделал неудачную операцию сестре президента Кеннеди Розмари, навсегда превратив в инвалида девушку, у которой было лишь небольшое слабоумие. 

Фримен попробовал делать операцию ножом для колки льда, остался этим доволен и разработал на основе ножа свой инструмент - орбитокласт. Вмешательства  проводились вслепую и наудачу, но зато намного проще и быстрее. За процедуру он брал всего 25 долларов, проводил ее за 6 минут, при этом устраивал мастер классы прямо в операционной.

Это больше походило на шоу со зрителями. Во время "шоу" врач охотно позировал для фотографов.

Чтобы не заморачиваться с операционными помещениями, врача обустроил для процедур специальный фургончик - лоботомобиль, который разъезжал по стране, предлагая свои услуги всем желающим. Среди пациентов были дети, самому младшему - всего 4 года.

Процедура делалась в сознании под местным наркозом. Лечили таким образом все подряд: обычную тревожность, депрессию, гомосексуализм, плохое поведение у детей.

Многие "вылеченные" люди резко деградировали, теряя свою личность, минимум четверть пациентов не могли даже сами уйти домой после операции и потом уже не могли сами себя обслуживать, становясь недееспособными. Смертельные исходы считались нормальными издержками. Люди умирали во время операции или через некоторое время после нее.

Фримен продолжал калечить людей до 1967 года. В некоторых странах варварская процедура практиковалась до 1980-х годов. В США к 70-м годам провели около 50 000 операций. Последней от лоботомии отказалась Франция.

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