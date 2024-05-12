Ракета ВСУ разрушила многоэтажку в Белгороде, под завалами находятся люди

Утром 12 мая украинские войска нанесли ракетный удар по Белгороду.

В пресс-службе Минобороны России утверждают, что удары наносились ракетными установками ВСУ "Ольха" и "Точка-У", а также чешской РСЗО Vampire.

По данным Минобороны, одна из ракет была сбита российской ПВО, однако её осколки попали в жилой дом.

Разные источники информации сообщают о 3-5 погибших в результате обрушения здания, однако их число может увеличиться.

После начала спасательной операции по извлечению людей из-под завалов произошло обрушение крыши дома, из-за чего под завалами также оказались сотрудники МЧС.