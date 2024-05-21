В Вашингтоне опасаются, что Иран обвинит в гибели Раиси США

12:43 2024-05-21
В Вашингтоне опасаются, что Иран обвинит в гибели Раиси США

Вице-президент Мохаммад Мохбер будет исполняющим обязанности главы государства до проведения новых выборов.

Выступая перед журналистами в понедельник, министр обороны США Ллойд Остин заявил, что «Соединенные Штаты не сыграли никакой роли в этой катастрофе».

Всего несколько недель назад, после того как Израиль взорвал нескольких высокопоставленных иранских военных командиров в Сирии, Тегеран в ответ запустил по Израилю более 300 беспилотников и баллистических ракет.

Некоторые из них были выпущены непосредственно из Ирана впервые с тех пор, как исламистский режим пришел к власти в Сирии, пишет издание.

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