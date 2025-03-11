Правоохранительные органы Польши задержали 35-летнюю украинку, разыскиваемую Интерполом за торговлю органами человека

17:37 2025-03-11
Правоохранительные органы Польши задержали 35-летнюю украинку, разыскиваемую Интерполом за торговлю органами человека

По данным источника, в период с июля 2017 года по январь 2019 года в Азербайджане, Кыргызстане, Таджикистане, Казахстане, Армении, Узбекистане и Таиланде задержанная женщина незаконно скупала человеческие органы (почки) для перепродажи на черном рынке.

Ее искали власти Казахстана, где ее приговорили к 12 годам тюрьмы за участие в организованной международной преступной группировке и торговлю человеческими органами.

При проверке на польской границе стало известно, что данные задержанной находятся в международных базах данных розыска, а система правосудия передала в Интерпол ее дело.

Уже известно, что задержанная будет ждать решения суда об экстрадиции под стражей.

Прокуратура на этом этапе никакой дополнительной информации по делу прессе не предоставила.

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