Захарова: Вашингтон запретил спецрейс по вывозу дипломатов РФ из США
Мария Захарова утверждает, что американское правительство не разрешило российскому спецрейсу забрать политиков РФ с территории США.
В ходе очередного брифинга Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова сообщила, что американское правительство вновь пошло на эскалацию взаимоотношений с Москвой, запретив спецрейсу из России забрать своих дипломатов с территории Соединённых Штатов.
При этом Захарова отметила, что из-за решения американских властей США не смогли покинуть не только российские политики, но и их близкие родственники.
"Американская сторона продолжает планомерно разрушать двусторонние отношения, которые и без того находятся в плачевном состоянии", - прокомментировала ситуацию Мария Захарова.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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