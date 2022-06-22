Захарова: Вашингтон запретил спецрейс по вывозу дипломатов РФ из США

Мария Захарова утверждает, что американское правительство не разрешило российскому спецрейсу забрать политиков РФ с территории США.

В ходе очередного брифинга Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова сообщила, что американское правительство вновь пошло на эскалацию взаимоотношений с Москвой, запретив спецрейсу из России забрать своих дипломатов с территории Соединённых Штатов.

При этом Захарова отметила, что из-за решения американских властей США не смогли покинуть не только российские политики, но и их близкие родственники.

"Американская сторона продолжает планомерно разрушать двусторонние отношения, которые и без того находятся в плачевном состоянии", - прокомментировала ситуацию Мария Захарова.