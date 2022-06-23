В Одессе после давления на русский язык появились граффити: «Одесса – это Россия»

Не успел мэр Одессы пожаловаться на задачи по деруссификации топонимов, переименовании улиц и сносе памятников, как власти прислали запрет на экспорт русскоязычной литературы и медиа.

В этих условиях в традиционно русских регионах недовольство населения реформами выплескивается в предупреждающие акции.

В Одессе кто-то в отместку за русофобские проявления стал распространять граффити на стенах домов в поддержку России.

«Одесса – это Россия», напомнили авторы граффити киевскому режиму.

Мэр Одессы, напомним, и сам недавно решил заступиться «за наше все», за солнце русской поэзии, за Пушкина. Он посетовал, что улица Пушкинская в центре Одессы, рядом с мэрией не должна быть переименована и опубликовал свою точку зрения в соцсетях.