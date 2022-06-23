Германия объявила газовую тревогу: что это означает на самом деле?

В ответ на сокращение поставок газа из России Германия объявляет «тревожную стадию» своего аварийного газового плана.

Правительство приняло такое решение не только из-за падения поставок с 14 июня, но и вследствие роста цен на энергоносители, который усугубляется ситуацией в Украине.

Министр экономики Германии Роберт Хабек заявил, что положение очень серьезное. Он назвал сокращение поставок газа экономической атакой России и пообещал, что страна будет защищаться.

По информации правительства, все текущие потребности в газе удовлетворяются. Газовые хранилища заполнены на 58%, это больше, чем в такой же период прошлого года.

Однако достичь запланированных 90% к декабрю без дополнительных мер будет невозможно. Хабек назвал ситуацию газовым кризисом и подчеркнул, что Германия не будет оставлять все поставки себе и отключать другие страны.

Вместо этого власти обратились к гражданам с просьбой максимально сократить потребление. Будет также увеличено сжигание угля, несмотря на загрязнение окружающей среды. Министр предупреждает, что нынешние высокие цены вырастут еще больше.

Это окажет влияние на промышленное производство, станет большим бременем для многих производителей.

Ранее в рамках чрезвычайного плана Германия пыталась получить дополнительный газ от Нидерландов и Норвегии, а также сжиженный газ от производителей в Персидском заливе.