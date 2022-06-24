Гайдай: ВСУ отступят и сдадут России Лисичанск
Украинские войска отступят из Лисичанска, чтобы не попасть в очередное окружение.
Вооруженные силы Украины намерены отступить из Лисичанска и сдать его войскам Российской Федерации.
Это будет сделано для того, чтобы избежать окружения крупной украинской группировки войск и попадания их в котел.
Об этом рассказал глава администрации подконтрольной Украине части Луганской области Леонид Гайдай.
"ВСУ возможно придется отступить из под Лисичанска, дабы избежать окружения", - заявил Гайдай.
Опубликовано: Николай Скира
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