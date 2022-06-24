Гайдай: ВСУ отступят и сдадут России Лисичанск

Украинские войска отступят из Лисичанска, чтобы не попасть в очередное окружение.

Вооруженные силы Украины намерены отступить из Лисичанска и сдать его войскам Российской Федерации.

Это будет сделано для того, чтобы избежать окружения крупной украинской группировки войск и попадания их в котел.

Об этом рассказал глава администрации подконтрольной Украине части Луганской области Леонид Гайдай.

"ВСУ возможно придется отступить из под Лисичанска, дабы избежать окружения", - заявил Гайдай.