Американский подполковник Дэниел Дэвис сообщил о разгромном поражении вооружённых сил Украины на Донбассе.

24 июня в эфире американского телеканала Fox News вышел репортаж с подполковником армии США в отставке Дэниелом Дэвисом, который ссылаясь на данный разведки Пентагона заявил о значительном преимуществе вооружённых сил России на Донбассе.

При этом Дэвис утверждает, что страны НАТО во главе с Соединёнными Штатами отправили на Украину менее десятой части вооружений, необходимых для победы Киева, ввиду чего план американского правительства по поддержке Украины должен потерпеть фиаско.

"Я не думаю, что это честная игра. Она закончится не очень хорошо для Вашингтона", - поделился своим мнением Дэниэл Дэвис в эфире канала Fox.